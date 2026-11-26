BLIJHAM – Met de onthulling van een bijzonder herinneringsmonument in het Palaios Arboretum is donderdag een eerbetoon gebracht aan 166 jaar ’t Nutsdepartement Blijham. Burgemeester Jaap Velema en voorzitter Elle Zandstra onthulden het monument, dat een blijvende herinnering vormt aan de vereniging en haar betekenis voor de lokale gemeenschap. Dat gebeurde in aanwezigheid van vele oud-leden, leden, twee leerlingen van OBS De Wiekslag en andere belangstellenden.

Voorafgaand aan de onthulling werd een afsluitende ledenvergadering gehouden in ’t Kovviehoes Veur Mekoar in Blijham. Met het beëindigen van de activiteiten van ’t Nutsdepartement kwam een einde aan een vereniging die gedurende vele generaties een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van het dorp.

Om de rijke geschiedenis van de vereniging niet verloren te laten gaan, werd het initiatief genomen om een herinneringsmonument te realiseren. Het kreeg een prominente plek in het Palaios Arboretum, direct aan het wandelpad bij de bank aan de Raadhuisstraat. Vanaf het wandelpad en de openbare weg is het monument goed zichtbaar.

Symboliek in staal

Het monument bestaat uit een raamwerk van stalen profielkokers van ongeveer 1,6 bij 1,6 meter. Bovenaan staan de naam ’t NUT en de jaartallen 1860 en 2026, de oprichting en het beëindigen van de activiteiten van de vereniging.

De licht gebogen bovenzijde symboliseert een beschermende paraplu waaronder gedurende vele jaren uiteenlopende activiteiten tot ontwikkeling kwamen. Binnen het raamwerk is een netwerk van ijzeren profielen aangebracht dat de belangrijkste wegenstructuur van Blijham weergeeft. Die wegen staan symbool voor de verbindingen tussen inwoners, buurten en maatschappelijke voorzieningen. Net zoals wegen mensen met elkaar verbinden, bracht ook ’t NUT generaties inwoners met elkaar in contact.

De wegenstructuur vormt tegelijkertijd de draagconstructie voor verschillende tekstpanelen en afbeeldingen die samen het verhaal van de vereniging vertellen.

Van de oprichters tot het laatste bestuur

Op de tekstpanelen is onder meer de officiële benaming van het departement vastgelegd. Ook zijn de namen van de eerste bestuursleden vereeuwigd. Dat waren ds. P.A. Koppius (voorzitter), A. Waalkens (secretaris) en G.E. Nieuwburg (penningmeester).

Daarnaast worden de bestuursleden genoemd die de vereniging in de laatste periode hebben geleid: E.F. Zandstra (voorzitter), A.G. Oterdoom-Veldman (secretaris), J. Hazelhoff (penningmeester) en de leden Joh. de Vos en Y.L. Weber.

Zo vormt het monument een symbolische verbinding tussen degenen die in 1860 de vereniging oprichtten en de mensen die haar tot het einde toe hebben gedragen.

Herinneringen aan 166 jaar activiteiten

Een opvallend onderdeel van het monument bestaat uit verschillende afbeeldingselementen van cortenstaal. Daarin zijn silhouetten uitgesneden die verwijzen naar activiteiten en voorzieningen waarvoor ’t NUT zich in de loop der jaren heeft ingezet.

Zo zijn onder meer de kleuterschool, de spaarbank, het ziekenfonds en de bibliotheek vertegenwoordigd. Ook is een uil opgenomen, als symbool van wijsheid en kennis. Die verwijst naar de vele andere activiteiten die de vereniging organiseerde, waaronder lezingen, voordrachten, cursussen, excursies, toneelvoorstellingen, culturele avonden en educatieve bijeenkomsten.

Al deze initiatieven hadden een gezamenlijk doel: het vergroten van kennis, ontwikkeling en ontplooiing van de inwoners. Daarmee bleef ’t NUT trouw aan de oorspronkelijke idealen van volksontwikkeling en maatschappelijke vooruitgang.

Bij het plaatsen van de afbeeldingen is zoveel mogelijk rekening gehouden met de locaties in Blijham waar de betreffende activiteiten vroeger daadwerkelijk plaatsvonden.

Ontwerp van Harm Frits Korvemaker

De afbeeldingselementen zijn uitgevoerd in cortenstaal. De uitgesneden vormen en silhouetten zorgen voor een bijzonder spel van licht en schaduw. Daardoor veranderen de afbeeldingen enigszins afhankelijk van het gezichtspunt van waaruit het monument wordt bekeken.

Het ontwerp is van Harm Frits Korvemaker. Metaalatelier Boombaard uit Blijham werkte het ontwerp verder uit en verzorgde de realisatie.

Met het monument heeft Blijham een blijvende herinneringsplek gekregen. Het vertelt niet alleen het verhaal van een vereniging die 166 jaar lang deel uitmaakte van het dorpsleven, maar brengt ook de vele vrijwilligers, bestuursleden en inwoners in herinnering die zich hebben ingezet voor onderwijs, cultuur, ontspanning en maatschappelijke vooruitgang.

Een tastbare herinnering aan het verleden, met een boodschap voor de toekomst.

Foto’s: Jan Glazenburg