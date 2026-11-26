VLAGTWEDDE – De Historische TT Vlagtwedde houdt op te bestaan. De organisatie heeft besloten een punt te zetten achter het motorsportevenement, waardoor de geplande dertigste jubileumeditie in 2027 niet doorgaat.
Hoewel het bestuur het dertigjarig jubileum graag had willen vieren, blijkt voortzetting niet langer haalbaar. Het organiseren van de jaarlijkse motorraces vergt veel tijd en energie, terwijl de randvoorwaarden steeds lastiger worden.
Tekort aan handen en strengere regels
Op sociale media licht het bestuur het moeilijke besluit verder toe: “Helaas is het erg moeilijk om elk jaar voldoende vrijwilligers te krijgen, omdat er wel mensen afhaakten en er geen nieuwe voor terugkwamen.”
Naast het tekort aan handen speelt ook de toenemende regeldruk een beslissende rol. “De strengere regelgeving voor wat betreft de veiligheid, en daarbij de moeilijkheidsgraad van het aanvragen van de vergunning en de steeds hogere kosten die dit met zich meebrengt, heeft het bestuur doen besluiten dat het organiseren van het evenement niet meer te realiseren is”, aldus de organisatie.
Trots en dankbaarheid
De Historische TT Vlagtwedde begon ooit vanuit een gedeelde liefde voor klassieke motorsport en groeide door de jaren heen uit tot een vaste waarde op de kalender. Ondanks dat het besluit met pijn in het hart is genomen, overheerst bij de organisatie het gevoel van trots. Het bestuur spreekt zijn grote dank uit aan alle deelnemers, bezoekers en vrijwilligers die het evenement al die jaren mogelijk hebben gemaakt.