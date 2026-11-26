Koud, droog en overdag op veel plaatsen zon

Donderdag – Het is een koude dag, maar vandaag schijnt de zon volop, al drijft er in het noorden soms wat losse bewolking over. Het blijft overal droog, maar de temperatuur komt niet hoger dan ongeveer 1°C. Door de matige noordoostenwind (3 tot 4 Bft) ligt de gevoelstemperatuur een flink stuk onder het vriespunt. Ook vanavond blijft het helder en schraal.

Vanavond en Vannacht – Komende nacht blijft het droog en is er in het noordoosten kans op mist. Dieper landinwaarts zakt het kwik onder een heldere hemel naar een strenge -5°C tot -6°C. De oostenwind neemt iets af en is zwak tot matig (2 tot 3 Bft).

Vrijdag – Morgen begint lokaal met wat mist of lage bewolking, maar zodra die optrekt krijgt de zon opnieuw ruim baan. In de middag blijft er soms wat bewolking in de regio hangen, maar droog blijft het overal. Met rond de 1°C en een matige zuidoostenwind (3 Bft) blijft het winters koud. In de avond trekt de bewolking weg en keert de vorst terug.

Tip van de redactie: Het is een koude dag. Pak je extra warm in en let vannacht en morgenochtend vroeg goed op voor eventuele mistbanken.