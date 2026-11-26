DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met om het leven gekomen, de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Papenburg
Bij een ongeval op de Rheiderlandstraße in Papenburg is vanmorgen rond zeven uur een 48 jarige fietser om het leven gekomen. Het slachtoffer reed op het fietspad. Hij werd door een 66 jarige vrachtwagenchauffeur over het hoofd gezien, toen deze op de kruising naar de Industriehafen-Süd met zijn voertuig rechtsaf sloeg. De fietser kwam daarbij onder de vrachtwagen terecht en overleed aan zijn verwondingen.
Lathen
Bij een ongeval op de B70, ter hoogte van Lathen, zijn gistermiddag om 16.20 uur twee personen gewond geraakt. Een 39 jarige bestuurster van een BYD Seal zag een tegemoetkomende taxi van het merk Ford Tourneo over het hoofd, toen zij een vrachtwagen wou inhalen. De auto’s botsten met de zijkanten tegen elkaar aan. De vrouw en de 49 jarige taxichauffeur raakten bij de aanrijding gewond. Twee kinderen van 12 jaar die in de taxi zaten kwamen met de schrik vrij. Beide auto’s raakten fors beschadigd en kunnen als verloren worden beschouwd.