GRONINGEN – Van 1 t/m 4 december is Noorderpoort aan de Muntinglaan 3 in Groningen het toneel voor twee landelijke kwalificatiewedstrijden van Skills Heroes: Lassen TIG en Lassen MAG/BMBE. Vier dagen lang laten mbo-studenten uit het hele land hun vakmanschap zien. De inzet: een felbegeerde finaleplaats tijdens het Nederlands Kampioenschap Lassen (mbo) dat gehouden wordt bij het Deltion College in Zwolle op 9, 10 en 11 februari.
Tijdens de kwalificaties in Groningen voeren de studenten praktijkopdrachten uit die direct aansluiten bij de eisen uit het bedrijfsleven. Alleen de beste deelnemers per vakrichting plaatsen zich voor het Nederlands kampioenschap voor het mbo.
Twee manieren van lassen
Lassen, het met hitte verbinden van metalen onderdelen, is een onmisbare techniek in onder meer de bouw, industrie en energietransitie. Tijdens het evenement in Groningen staan twee uiteenlopende lastechnieken centraal:
- Bij TIG-lassen draait het om nauwkeurig werken. Deze lasmethode wordt vaak gebruikt voor dunne materialen en metalen zoals aluminium en rvs. Je leert hoe je strakke en nette lassen maakt. Aan de hand van een tekening maak je verschillende werkstukken en oefen je met lassen in verschillende posities en met uiteenlopende materialen.
- Bij MAG/BMBE-lassen werk je vooral aan stevige staalconstructies. MAG-lassen is een snelle en veelgebruikte lasmethode in de praktijk. BMBE-lassen (elektrodelassen) wordt vaak toegepast bij dik materiaal en werkzaamheden in de buitenlucht. Je leert verschillende lasverbindingen maken en ontwikkelt de vaardigheden die je nodig hebt om zelfstandig constructiewerk uit te voeren.
Een onafhankelijke vakjury beoordeelt de studenten niet alleen op het eindresultaat en hun technische vaardigheden, maar ook op werkvoorbereiding, veiligheid en duurzaam materiaalgebruik.
Trots op jong vakmanschap
Jeannet Wilting, coördinator Skills Heroes van Noorderpoort, kijkt uit naar de komst van de deelnemers: “Wij zijn ontzettend trots om de beste jonge lassers van Nederland te mogen verwelkomen. De vraag naar goed opgeleide vakmensen in de techniek is enorm. Met wedstrijden als Skills Heroes laten deze studenten zien hoeveel passie, precisie en vakmanschap erin zit.”
Over Skills Heroes
Skills Heroes zijn de vakwedstrijden voor het mbo, georganiseerd door WorldSkills Netherlands. Het traject bestaat uit voorrondes op school, landelijke kwalificatiewedstrijden en de nationale finale bij een mbo-instelling of tijdens Skills The Finals. De wedstrijden stimuleren jongeren om het beste uit zichzelf te halen en zetten het belang van goed vakmanschap in de schijnwerpers.
Meer informatie: worldskillsnetherlands.nl
Bron: Noorderpoort