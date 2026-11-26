OUDE PEKELA – Op zondag 20 december 2026 is er een Kerstconcert in de Wedderwegkerk in Oude Pekela. Het geliefde koor De Zwalkers, al 30 jaar een muzikale vriend van de regio, nodigt iedereen uit voor een middag met Kerstliederen en een kop koffie of thee. Een feestelijke middag waarin luisteren, meezingen en genieten centraal staan.
Van 14.00 tot 16.00 uur brengen De Zwalkers hun herkenbare mix van vrolijke liedjes, sfeervolle ballades en muzikale verrassingen. Het koor staat bekend om hun open hart, hun humor en hun vermogen om mensen samen te brengen — precies wat deze middag wil vieren: Kerstliederen voor de gemeenschap van Pekela.
De toegang is gratis, zodat iedereen zonder drempel kan binnenlopen en deel kan worden van deze muzikale ontmoeting. Jong, oud, alleen, samen — iedereen is van harte welkom om de energie en gezelligheid van De Zwalkers te ervaren. De toegangskaart geeft recht op een kopje koffie of thee, dit alles in het kader van het jubileumjaar van het koor.
Wie alvast zeker wil zijn van een plekje, kan vanaf 26 november 2026 vrijkaarten ophalen bij:
- Boetiek Fleur – Oude Pekela
- De Binding — Oude Pekela
- Schoenservice Brokschmidt Oude Pekela
- Bloemenshop Jolanda – Nieuwe Pekela
De Zwalkers kijken ernaar uit om Pekela te laten meezingen en bovenal meegenieten.
Bron: De Zwalkers