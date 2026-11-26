VEENDAM – Op dinsdagavond 1 december vertoont Filmhuis vanBeresteyn het indringende drama Queen at Sea. In Queen at Sea staat Amanda voor een groot dilemma wanneer de dementie van haar moeder Leslie verergert. Samen met haar stiefvader Martin raakt ze verwikkeld in een pijnlijk conflict over zorg, intimiteit en autonomie.
Regisseur Lance Hammer schetst op integere wijze de complexe werkelijkheid van dementie, zonder te oordelen of gemakkelijke antwoorden te geven. Met indrukwekkende acteerprestaties van Juliette Binoche, Tom Courtenay en Anna Calder-Marshall is dit een aangrijpend familiedrama dat nog lang nazindert.
De film won tijdens het Filmfestival van Berlijn de juryprijs en de prijs voor beste bijrol (gedeeld door Tom Courtenay en Anna Calder-Marshall) en duurt 121 minuten.
Datum: dinsdag 1 december 2026
Aanvang: 19.30 uur
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn