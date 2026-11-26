OOST- en ZUIDOOST GRONINGEN – Soms zit hulp in iets heel kleins. Samen een kop koffie drinken, een wandeling maken, boodschappen doen of gewoon iemand hebben die even luistert. Vanuit die gedachte opent Hennie Sanders per 1 januari een nieuwe vestiging van ZorgMies in de regio Stadskanaal-Westerwolde.

Hennie Sanders heeft een achtergrond in de ouderenzorg en de ziekenhuiszorg. Met dit initiatief wil zij zich inzetten voor inwoners die thuis wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Dat geldt niet alleen voor ouderen, maar ook voor mensen met een chronische ziekte, een beperking of mensen die herstellen na een operatie. Daarnaast willen zij mantelzorgers ontlasten, zodat de zorg voor een dierbare ook op langere termijn vol te houden blijft.

Aandacht voor de mens

In de regio wonen steeds meer ouderen en wordt het voor families steeds lastiger om alle ondersteuning zelf te bieden. Onder meer de afstand tot familie, het tekort aan zorgpersoneel en de druk op de reguliere zorg spelen daarbij een rol. Uit de recente Dementiemonitor 2026 van Alzheimer Nederland en het Nivel blijkt dat 30 procent van de mantelzorgers verwacht de zorg nog maximaal één jaar vol te kunnen houden.

Mantelzorgers doen alles uit liefde, maar lopen zichzelf vaak voorbij. Dan is het mooi dat ZorgMies even het stokje kan overnemen, zodat de mantelzorgers met een gerust hart op adem kunnen komen. Zij bieden persoonlijke ondersteuning aan huis, zonder de bestaande zorg te vervangen. Echte aandacht past niet op de klok. Het mooie aan dit werk is dat je met iets heel kleins, zoals een wandeling of een goed gesprek, iemands hele week kunt opvrolijken.

De ondersteuning is volledig afgestemd op de wensen van de cliënt: van samen koken of een spelletje spelen tot meegaan naar een afspraak in het ziekenhuis. De ondersteuning kan – afhankelijk van de persoonlijke situatie – worden betaald vanuit een persoonsgebonden budget (pgb), via een aanvullende zorgverzekering of op particuliere basis.

Werk dicht bij huis

Met ZorgMies combineert Hennie haar de betrokkenheid bij de eigen woonomgeving met de ervaring en kwaliteitsborging van ZorgMies Nederland. Deze organisatie is sinds 2015 uitgegroeid tot bijna 90 vestigingen.

In onze regio kijken mensen gelukkig nog naar elkaar om. Dat gevoel van goede burenhulp wil ZorgMies versterken door laagdrempelige hulp dicht bij huis te brengen, zodat iedereen zo lang mogelijk prettig thuis kan blijven wonen. In de loop van volgend jaar verwacht zij ruimte te hebben voor 25 tot 40 medewerkers – ZorgMiesen en ZorgSiemen genoemd – in Stadskanaal en Westerwolde.



Vrijblijvend kennismaken

Om ZorgMies te kunnen worden is een zorgopleiding niet per se vereist; levenservaring, betrouwbaarheid en oprechte aandacht staan voorop. Ook voor mensen die maar een paar uur per week beschikbaar zijn, zijn er mogelijkheden.



Wie benieuwd is naar wat ZorgMies kan betekenen, of zelf als ZorgMies of ZorgSiem aan de slag wil, is welkom tijdens een van de kennismakingsmomenten. In aanloop naar de start op 1 januari organiseert Hennie op woensdag 9 december en woensdag 16 december verschillende koffie- en theemomenten tussen 08.00 en 20.30 uur.

Aanmelden kan via skww@zorgmies.nl of 06-25 50 85 95

Bron: Hennie Sanders en Sarina AB