WESTERWOLDE, STADSKANAAL – De winnaars van de verkiezingen Knoalster van het Jaar en Westerwolder van het Jaar 2026 ontvangen een bijzondere prijs van eigen bodem. Juwelier Henk Mulder uit Mussel maakt het cadeau voor de Knoalster van het Jaar. Edelsmid Marije Wensink van Edelsmederij Goudwicht ontwerpt de onderscheiding voor de Westerwolder van het Jaar. Ook voor de genomineerden die op de tweede en derde plaats eindigen, ligt een prijs in het verschiet.



Twee edelsmeden uit de regio

Juwelier Mulder in Mussel is de nieuwe sponsor van de verkiezing Knoalster van het Jaar. Henk Mulder is

edelsmid en uurwerkhersteller en zet het familiebedrijf voort als derde generatie. Hij is al bezig met een

bijzonder cadeau voor de winnaar. “Het past in onze bedrijfsvisie om iets te willen betekenen voor ons

gebied”, aldus Mulder.



Voor de Westerwolder van het Jaar maakt Marije Wensink een onderscheiding naar eigen ontwerp. Zij is

ruim 25 jaar gediplomeerd goud- en zilversmid en behaalde in 1999 het meesterteken aan de Vakschool

Edelsmeden in Amsterdam. Sinds 2000 maakt zij in haar atelier in Westerwolde ambachtelijke sieraden.

Het atelier verhuist binnenkort van Oudeschans naar Vriescheloo.



Vijftig aanmeldingen

Voor de Knoalster van het Jaar 2026 kwamen 26 aanmeldingen binnen, voor de Westerwolder van het

Jaar 24. Per verkiezing kiest een jury drie genomineerden. De winnaar ontvangt de bijzondere en unieke

hoofdprijs. De nummers twee en drie gaan ook niet met lege handen naar huis.



Genomineerden in december in beeld

De drie genomineerden voor Knoalster van het Jaar worden op 2 december voorgesteld in De

Kanaalstreek. De drie genomineerden voor Westerwolder van het Jaar volgen op 9 december. Daarna is

het publiek aan zet: stemmen kan tot 25 december via verkiezing.wie-events.nl.



De Knoalster van het Jaar 2026 wordt bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de

gemeente Stadskanaal op 5 januari 2027. De Westerwolder van het Jaar wordt bekendgemaakt tijdens

nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Westerwolde op donderdag 7 januari 2027.



Over de verkiezingen

Met de verkiezingen Knoalster van het Jaar en Westerwolder van het Jaar zetten De Kanaalstreek en

WIE Events jaarlijks inwoners in het zonnetje die zich op bijzondere wijze inzetten voor hun dorp, stad of

streek. Iedereen kan kandidaten aandragen, een onafhankelijke jury bepaalt de nominaties en het

publiek kiest de winnaar.

Bron en foto’s: Renate Westervaarder