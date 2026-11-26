SCHEEMDA – De Kinderafdeling van het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft een compleet nieuwe uitstraling gekregen. Met frisse kleuren, vrolijke bosdiertjes op de muren en vernieuwde patiëntenkamers is de afdeling een fijne, uitnodigende plek geworden voor kinderen.
Woensdag werd de vernieuwde afdeling feestelijk geopend door de kinderburgemeesters van de gemeenten Pekela en Oldambt en de kinderen van de Kinderadviesraad van het Ommelander Ziekenhuis. De metamorfose is mogelijk gemaakt dankzij de inzet van Het Tafelhuis, een initiatief van Ronde Tafel 41 Winschoten en OldambtNu.nl, dat hiervoor ruim € 54.000,- inzamelde.
Een fijne omgeving voor kinderen
Alle patiëntenkamers, badkamers en gangen zijn aangepakt. Ook de muren en vloeren zijn vernieuwd. De bosdiertjes die op sommige plekken al te zien waren, komen nu op de hele afdeling terug. Zo is een vrolijke en herkenbare omgeving ontstaan, waarin voor kinderen van alles te ontdekken valt. Want een bezoek aan het ziekenhuis of een opname kan best spannend zijn. De vrolijke inrichting zorgt voor afleiding en helpt kinderen om zich meer op hun gemak te voelen.
Ook de Kinderadviesraad van het Ommelander Ziekenhuis heeft meegedacht over de inrichting. De kinderen konden zelf aangeven wat zij belangrijk vinden voor een prettige ziekenhuisomgeving.
Mogelijk gemaakt door Het Tafelhuis
De metamorfose is mogelijk gemaakt door Het Tafelhuis. Dit initiatief zet zich elke twee jaar in voor een ander goed doel in de regio. Twee jaar geleden koos Het Tafelhuis ervoor om geld in te zamelen om de inrichting van de Kinderafdeling meer kindvriendelijk te maken. Met als ambitie: “Dit moet de mooiste kinderafdeling van Nederland worden!” Het Tafelhuis organiseerde verschillende activiteiten, waaronder veilingen en bingoavonden. Ook vanuit de regio was de betrokkenheid groot. Basisscholen, sportverenigingen, restaurants en vele anderen droegen hun steentje bij. Samen haalden zij ruim € 54.000,-op voor de vernieuwing.
Bestuurder Bas Wallis de Vries is blij met het resultaat: “Als kinderen naar het ziekenhuis moeten, willen we dat ze zich hier zo prettig mogelijk voelen. De vernieuwde afdeling biedt een fijne omgeving met volop afleiding. Dat zoveel mensen uit de regio hieraan hebben bijgedragen, maakt het extra bijzonder. We zijn Het Tafelhuis en iedereen die heeft meegeholpen ontzettend dankbaar.”
Bron en foto’s: OZG