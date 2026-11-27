BELLINGWOLDE / SELLINGEN – Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde heeft de omgevingsvergunning verleend voor de komst van Zonnepark Hamster Zunne aan de Hamsterweg in Bellingwolde. De vergunning voor het megazonnepark met bijbehorend batterijopslagsysteem is op 17 november verzonden en gisteren officieel gepubliceerd in het Gemeenteblad.
Met dit besluit zet het college het eerdere positieve advies van de gemeenteraad om in een formele vergunning. Het project achter de Hamsterweg 12-26 beslaat in totaal zo’n 68 hectare en omvat tien zonnevelden (circa 38 hectare) die jaarlijks genoeg groene stroom moeten opwekken voor ongeveer 30.000 huishoudens. Daarnaast komt er een grootschalig energieopslagsysteem (EOS) van 45 MW om pieken op het lokale stroomnet op te vangen.
Aparte vergunning voor gebouwen
De verleende vergunning regelt de planologische toestemming voor het zonnepark. Voor de daadwerkelijke bouw van de schuren en installaties op het zogeheten energie-erf aan de Hamsterweg 24 moeten de initiatiefnemers later nog een afzonderlijke bouwvergunning aanvragen.
Bij die vervolgaanvraag wordt ook de bodemkwaliteit op het perceel getoetst. Uit schriftelijke vragen van Focus op Westerwolde bleek onlangs dat op die exacte plek sinds 2008 een ernstige historische asbestverontreiniging bekend is. Het college liet weten dat dit de planologische vergunning voor het zonnepark niet in de weg staat, maar dat de eigenaar vóór de bouw van het energie-erf moet aantonen dat de grond geschikt en veilig is.