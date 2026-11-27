BLIJHAM – De aanleg van het Moeras Arboretum is officieel van start gegaan. Na een lange periode van voorbereiding zijn alle benodigde vergunningen verleend en is ook de financiering volledig rond. Daarmee kan een langgekoesterde wens van de Dorpsraad Blijham werkelijkheid worden.
Ten westen van Blijham, tussen de Bouwteweg en de Winschoterweg, ligt een bosgebied van ongeveer 6,3 hectare met daarin een plas van circa 1 hectare. Dit gebied is ontstaan na de aanleg van de N368 in de jaren zeventig. Rondom de plas heeft zich in de loop der jaren op natuurlijke wijze een gevarieerd bos ontwikkeld.
Zoals in de uitgave van april al is beschreven wil de Dorpsraad dit bijzondere gebied verder ontwikkelen tot een Moeras Arboretum/ broekbos: een verzameling van moerasbomen en -struiken. Het project maakt onderdeel uit van de bredere gebiedsontwikkeling Arboretumdorp Blijham.
De herinrichting omvat onder meer de aanleg van een onverhard wandelpad rondom de plas, deels uitgevoerd als vlonderpad. Daarnaast wordt een kleine parkeerplaats aan de Bouwteweg aangelegd en worden op diverse plaatsen rustbankjes geplaatst. Langs de route en aan de waterkant komen verschillende soorten moerasbomen en -struiken te staan en ook een aantal inheemse soorten. Hierdoor ontstaat een unieke en educatieve omgeving voor wandelaars, natuurliefhebbers en bezoekers.
Ook wordt gewerkt aan het vergroten van de biodiversiteit in het bestaande bos. Door gerichte dunning en herplant van inheemse bomen en struiken en het aanbrengen van houtbeton nestkasten ontstaat meer variatie in soorten en leefgebieden voor flora en fauna.
Als de weersomstandigheden gunstig blijven en de werkzaamheden de komende maanden volgens planning kunnen worden uitgevoerd, kan het project worden gerealiseerd voordat de werkzaamheden op grond van de flora- en faunawetgeving moeten worden gestaakt.
Dank aan subsidieverstrekkers en sponsoren
Dorpsraad Blijham is bijzonder verheugd dat de financiële basis voor dit project is gelegd. Zonder de steun van onderstaande subsidieverstrekkers, fondsen, sponsoren en betrokken organisaties zou de realisatie van het Moeras Arboretum niet mogelijk zijn geweest. Dorpsraad Blijham bedankt alle subsidieverstrekkers, sponsoren, vrijwilligers en andere betrokkenen hartelijk voor hun bijdrage, inzet en vertrouwen. Dankzij deze gezamenlijke inspanning en de samenwerking met onze uitvoerende partners groeit het Moeras Arboretum uit tot een bijzondere aanwinst voor Blijham en de regio.
Bron: Harm Frits Korvemaker
Foto’s: Hilvert Huizing