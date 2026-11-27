BELLINGWOLDE – De afschaffing van de salderingsregeling per 1 januari 2027 roept bij veel bezitters van zonnepanelen vragen op. Wat betekent dit voor de energierekening en is de aanschaf van een thuisbatterij een verstandige keuze? Coöperatie LetheStroomt organiseert hierover op donderdag 10 december een energiecafé in samenwerking met Museum Westerwolde (MOW) in Bellingwolde.
De bijeenkomst staat in het teken van de vraag: Thuisbatterij: slimme energie of slimme marketing? Tijdens de avond wordt uitgelegd wat het verdwijnen van de salderingsregeling betekent voor huishoudens met zonnepanelen en welke mogelijkheden er zijn om hierop in te spelen.
Tot nu toe konden huishoudens de stroom die zij met zonnepanelen opwekten, maar niet direct gebruikten, verrekenen met de elektriciteit die zij op een later moment van het net afnamen. Vanaf 2027 vervalt deze mogelijkheid. Voor teruggeleverde stroom ontvangen huishoudens dan een vergoeding die aanzienlijk lager ligt dan het tarief voor afgenomen elektriciteit. Tijdens het energiecafé wordt besproken wat dit in de praktijk betekent en welke maatregelen mogelijk zijn.
Ook thuisbatterijen komen uitgebreid aan bod. Daarmee kan zelf opgewekte elektriciteit worden opgeslagen om op een later moment te gebruiken. Daarnaast wordt ingegaan op het laden van batterijen met goedkope stroom van het elektriciteitsnet. Dat kan met een dynamisch energiecontract, waarbij de stroomprijs per uur of kwartier verschilt. Energie van Ons geeft tijdens de bijeenkomst uitleg overr de opbouw van de energierekening.
Bezoekers kunnen bovendien terecht bij verschillende informatietafels. Daar is informatie beschikbaar over opslagbatterijen, isolatiemogelijkheden via Nij Begun, energiedelen en energieleverancier Energie van Ons. Ook LetheStroomt is aanwezig om vragen te beantwoorden.
Volgens voorzitter Dick Heinen leven er bij veel inwoners met zonnepanelen vragen over de veranderingen. De bijeenkomst moet hen meer inzicht geven in de gevolgen en de mogelijkheden.
Het energiecafé is bedoeld voor inwoners van Bellingwolde (9695), Bad Nieuweschans (9693), Oudeschans en Klein-Ulsda (9696), Blijham (9697) en Vriescheloo (9699).
De bijeenkomst begint om 19.30 uur in Museum Westerwolde MOW aan de Hoofdweg 161 in Bellingwolde. De deuren gaan om 19.15 uur open. Deelname is gratis, zowel voor leden als niet-leden. Ook koffie en thee zijn kosteloos. Leden hoeven zich niet vooraf aan te melden. Niet-leden kunnen zich aanmelden via info@lethestroomt.nl. Het is ook mogelijk om tijdens de avond lid te worden.
Bezoekers kunnen daarnaast de tentoonstelling ‘Buiten kijken’ in het museum bekijken.
Praktische informatie
Datum: donderdag 10 december 2026
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Museum Westerwolde (MOW), Hoofdweg 161 Bellingwolde
Toegang: gratis, aanmelden mag via info@lethestroomt.nl
Bron: Coöperatie Lethe Stroomt