GRONINGEN 1 – Morgen, zaterdag, kunt u bij Groningen 1 weer luisteren naar het programma Brunchroom.
Vanaf 11.00 uur kunt u zaterdag twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Naast de vaste items zoals de krantenkoppen, de activiteitenagenda en het weerbericht komen de volgende items aan de orde:
Jan Bossen van de Giezelbaarg Bloazers
Arjan Sterken van de Junge Sassen gaat vertellen over taalbescherming van de Nedersaksische taal en cultuur
Marleen Bos van het Educatiecentrum de Bosstuin in Blijham gaat het hebben over ‘Aarde Roeren’
Harm Frits Korvemaker komt vertellen over de aanleg van een Moeras Arboretum.
Presenrtatie: Geert Smit, de techniek wordt gedaan door Jan Wietses.