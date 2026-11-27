WINSCHOTEN – De gemeente Oldambt heeft op donderdag 26 november het Raamwerk De Rensel gepresenteerd aan de ondernemers van het bedrijventerrein in Winschoten. Het raamwerk geeft richting aan de vernieuwing en mogelijk andere ontwikkelingen van het terrein tot ongeveer 2040. De gemeente, de ondernemers en de bedrijfsvereniging Ondernemend Rensel doen dit samen.

Bedrijventerrein De Rensel is in de loop der jaren stap voor stap gegroeid. Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat het terrein er op veel plekken rommelig uit ziet. Kavels passen niet altijd bij de bedrijven die er zitten. Op sommige plekken, zoals aan de Industrieweg, is wateroverlast. De gemeente wil het terrein samen met ondernemers en vastgoedeigenaren vernieuwen. Hier is de afgelopen periode veel informatie voor verzameld, onder andere via gesprekken met ondernemers, vastgoedeigenaren en andere betrokkenen. Het doel is een schoon, heel en veilig bedrijventerrein dat ook in de toekomst een goede plek is voor lokale ondernemers en uitbreidingsmogelijkheden biedt voor bestaande ondernemers.

Raamwerk

Het Raamwerk De Rensel schetst een toekomstvisie voor het bedrijventerrein de Rensel. Het laat zien welke ontwikkelkansen er zijn en hoe ondernemers, vastgoedeigenaren en andere betrokkenen samen met de gemeente Oldambt kunnen bouwen aan een aantrekkelijk en toekomstbestendig bedrijventerrein. Het Raamwerk is het resultaat van ruim twee jaar aan denkwerk, onderzoek en verkenning. In dit traject is op verschillende manieren informatie verzameld, onder meer door gesprekken, bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en interviews met ondernemers, vastgoedeigenaren en andere gebruikers van het terrein. De opgehaalde inzichten, ervaringen en aandachtspunten vormen samen de basis voor de ontwikkelrichtingen die in het Raamwerk zijn opgenomen. Het Raamwerk is nadrukkelijk geen compleet, vaststaand toekomstbeeld, maar biedt richting en houvast voor de verdere ontwikkeling en kwaliteitsverbetering en groeipotentieel van De Rensel.

Bijeenkomst met ondernemers

De bijeenkomst op donderdagavond 26 november was er vooral op gericht om samen met ondernemers te praten over de toekomst en ontwikkeling van het terrein. Wethouder Erich Wünker: “De Rensel is het oudste bedrijventerrein van Oldambt en een belangrijk bedrijventerrein voor Winschoten en omgeving. We willen dat ondernemers hier ook in de toekomst met plezier kunnen werken en ondernemen. Dat vraagt om een terrein dat er goed uitziet, veilig is en ruimte biedt aan bedrijven om zich te ontwikkelen. Dat kunnen we als gemeente niet alleen. Juist door samen met ondernemers plannen te maken, bouwen we aan een sterke toekomst voor De Rensel.”

Die samenwerking loopt via ondernemersvereniging Ondernemend Rensel. “De kracht van De Rensel zit in de samenwerking tussen ondernemers en gemeente,” zegt voorzitter Karin Broekman. “Wij waarderen het dat de gemeente ons vroegtijdig betrekt bij het Raamwerk De Rensel. Samen bouwen we aan een sterke, bereikbare en toekomstbestendige Rensel.”

Hoe gaat het verder?

Met de presentatie van het raamwerk is een volgende stap gezet in de verbetering van De Rensel. De komende periode werken de gemeente en ondernemers verder aan de verschillende onderwerpen en onderzoeken zij welke verbeteringen als eerste kunnen worden opgepakt. Ondernemers vertegenwoordigd in diverse werkgroepen blijven hierbij betrokken. De gemeente houdt hen op de hoogte van de voortgang.

Noot voor de redactie. Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Thomas van der Haar, gemeente Oldambt.

Bron: Gemeente Oldambt