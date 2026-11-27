VLAGTWEDDE – Op de kruising van de N365 en de Dr. P. Rinsemastraat in Vlagtwedde heeft vrijdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Daarbij waren een auto en een man op een scooter betrokken.
De hulpdiensten werden om 11.49 uur met spoed gealarmeerd voor een ongeval met letsel. Volgens getuigen werd een oudere scooterrijder geschept door een auto die het terrein van de Jumbo wilde oprijden.
Ambulancepersoneel ontfermt zich over het slachtoffer, dat bij de aanrijding een been zou hebben gebroken. De politie doet ter plaatse onderzoek naar de toedracht van het ongeval.