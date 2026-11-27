VLAGTWEDDE – Zin in een gezellige middag vol kerstsfeer? Kom dan op woensdag 9 december naar de kerstfair in de Bolderbörg! Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.
Op de kerstfair vind je kraampjes met handgemaakte decoraties, kerststukjes en andere leuke cadeaus. Ook kunnen bezoekers genieten van heerlijke poffert, spekdikken en kniepertjes.
Activiteiten voor bewoners
Ook is er een verloting waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan de activiteitenpot voor onze bewoners. Zo kunnen we ook in 2027 weer mooie activiteiten organiseren.
Iedereen is van harte welkom!
De kerstfair is vrij toegankelijk voor iedereen.
- Woensdag 9 december 2026
- 14.00 tot 16.30 uur
- Woonservicecentrum Bolderbörg
- Irenestraat 58, Vlagtwedde
Bron: Zorggroep Meander