DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met om het leven gekomen, de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Haren
Tussen woensdag 23.00 en donderdag 11.00 uur is vanaf een privéterrein aan de Dorfstraße in Haren een Opel Corsa gestolen. De auto stond op slot. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen via 05932/72100.
Weener
Donderdagmiddag vond rond 16.30 uur in de Mühlenstraße in Weener een diefstal plaats, waarbij een 90-jarige bewoonster het doelwit was. Volgens de eerste bevindingen vroeg een onbekende vrouw de bejaarde vrouw om een glas water. De bewoonster liet de vrouw vervolgens haar appartement binnen. Terwijl de onbekende vrouw het water in de keuken dronk, ging een andere onbekende vrouw kennelijk ongemerkt een andere kamer binnen en stal sieraden. De omvang van de schade is nog onbekend. De politie is een onderzoek gestart en waarschuwt in dit verband nadrukkelijk voor de gevaren van het toelaten van vreemden in uw woning. Getuigen die informatie kunnen verstrekken over het incident of de nog onbekende vrouwen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Jemgum.
Meppen
Tussen 1:40 en 1:48 uur is vannacht in de Dieselstraße in Meppen een sigarettenautomaat opengebroken. De dader ging er onder anderen met de geldcassette in onbekende richting vandoor. De automaat is volledig vernield. De schade wordt op 6.500 euro geschat. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen via 05932/72100.