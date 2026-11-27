VEELE – Aan een jarenlange traditie komt een einde. Op zaterdag 19 december 2026 vindt in Veele voor de laatste keer de sfeervolle midwinterhoornwandeling plaats. Plaatselijk Belang Veele en de midwinterhoorngroep De Giezelbaargbloazers hebben besloten te stoppen met de organisatie van de jaarlijkse wandeling. Het wordt steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden. Ook binnen De Giezelbaargbloazers speelt de vergrijzing een rol.
De laatste editie wordt aangegrepen om nog één keer zoveel mogelijk mensen te laten genieten van de bijzondere sfeer die de wandeling ieder jaar met zich meebrengt. De organisatie hoopt dan ook op een grote opkomst, zeker ook van mensen die de wandeling altijd al eens wilden lopen, maar daar nog niet aan toe zijn gekomen.
De wandeling begint om 19.00 uur. Vanaf dat moment kunnen deelnemers de ongeveer 4,5 kilometer lange route volgen. Zoals gebruikelijk wordt het parcours sfeervol verlicht met honderden kaarsjes en zorgen de midwinterhoornblazers onderweg voor de karakteristieke klanken van de midwinterhoorn.
Aan de voorbereidingen wordt inmiddels volop gewerkt. Vrijwilligers hebben onder meer zo’n 1.500 kaarsjes in potjes geplaatst, het hout voor de vuurkorven verdeeld en de benodigde materialen gecontroleerd. In de week voorafgaand aan de wandeling wordt de route verder klaargemaakt en waar nodig gesnoeid. Op vrijdag 18 december worden de routeborden geplaatst. Op de avond zelf worden de kaarsjes langs het parcours neergezet en de start- en finishlocatie ingericht.
Laatste kans
De organisatie hoort regelmatig van mensen dat ze de wandeling graag eens hadden willen meemaken, maar dat het er nooit van is gekomen. Voor hen is 19 december de laatste gelegenheid. Plaatselijk Belang Veele en De Giezelbaargbloazers nodigen iedereen van harte uit om deze laatste editie mee te lopen.
Na afloop is er bij de finish gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten en herinneringen op te halen aan deze en eerdere sfeervolle wandelingen.
Het stoppen met de wandeling betekent overigens niet dat De Giezelbaargbloazers ophouden te bestaan. De groep blijft actief met onder meer het advent aanblazen, het verzorgen van lezingen en gastlessen en het blazen op uitnodiging van derden. Alleen de organisatie van de jaarlijkse midwinterhoornwandeling komt na deze editie ten einde.
Wie de bijzondere sfeer van de midwinterhoornwandeling nog één keer wil beleven, moet dus op zaterdagavond 19 december in Veele zijn. De start is om 19.00 uur bij de boerderij van Joling, ‘Broers Arve’, aan de Veelerweg 19 in Veele.
Bron: Jan Bossen