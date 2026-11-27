FINSTERWOLDE – Het Openbaar Ministerie (OM) is een breed strafrechtelijk onderzoek gestart naar aanleiding van de Zembla-uitzending waarin te zien was hoe een internationaal neonazinetwerk begin dit jaar een geheim vechttoernooi organiseerde in de kelder van het voormalig dorpshuis in Finsterwolde.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door meerdere arrondissementsparketten verspreid over het land, bevestigt het OM vrijdagochtend. Daarbij krijgen de officieren van justitie ondersteuning van gespecialiseerde teams, waaronder het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie (LECD) van het OM en het Expertisecentrum aanpak discriminatie van de politie.
Verdenking van discriminatoire activiteiten
Justitie richt zich in het onderzoek onder meer op een mogelijke overtreding van artikel 137f van het Wetboek van Strafrecht. Dat wetsartikel stelt het deelnemen aan, of het verlenen van financiële of andere materiële steun aan, activiteiten die gericht zijn op discriminatie strafbaar.
In verband met het lopende onderzoek wil het Openbaar Ministerie op dit moment geen nadere mededelingen doen over specifieke locaties of verdachten.
Uit gelekte videobeelden in handen van Zembla bleek dat in januari zo’n vijftig rechts-extremisten uit binnen- en buitenland bijeenkwamen in de dartruimte onder het oude dorpshuis in Finsterwolde voor een zogeheten Fight Night. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van de gemeente Oldambt reageerde eerder al “vol afschuw” op de beelden uit haar gemeente.