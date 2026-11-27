BOURTANGE – De organisatie van de kerstmarkten in Vesting Bourtange heeft vandaag, ruim een week voor de opening, eindelijk te horen gekregen dat de benodigde vergunning wordt verleend. Net als tijdens het eerdere evenement Magisch Samhain legt de gemeente Westerwolde een bezoekersplafond op van maximaal vierduizend personen die gelijktijdig in de vesting mogen verblijven.
Het groene licht komt precies acht dagen voordat op zaterdag 5 december de eerste van in totaal zes marktdagen van start gaat. Eerder deze week liet vestingdirecteur Annemiek Hoesen al weten de vergunning nog niet binnen te hebben, maar wel op deze limiet te rekenen.
Spreiding via tijdsloten
Om het maximale bezoekersaantal van vierduizend mensen niet te overschrijden en de doorstroom in de smalle straten van de vesting te garanderen, past de organisatie dit jaar de werkwijze aan. In tegenstelling tot eerdere edities wordt gewerkt met tijdsloten. Bezoekers worden aangemoedigd vooraf online een toegangsbewijs voor een specifiek tijdvak te reserveren, zodat de drukte beter over de dag wordt verspreid.
Regeldruk
De afgelopen weken ontstond flinke onrust onder organisatoren, ondernemers en inwoners nadat de regels rondom de ontruimingstijd en bezoekersaantallen tijdens het najaarsevenement Magisch Samhain werden aangescherpt. Toen zouden ook bewoners van Bourtange die een bewonerspas hebben bij de poorten geweigerd zijn.
De vergunningenkwestie leidde tot een petitie en een motie in de gemeenteraad, waarin zes fracties het college opriepen tot minder regeldruk en meer maatwerk. De kerstmarkten in Vesting Bourtange vinden plaats in de eerste drie weekenden van december, op 5, 6, 12, 13, 19 en 20 december.