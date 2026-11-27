GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 29 november zenden we een opname van woensdagavond 4 november vanuit de Hervormde gemeente van Vlagtwedde uit.
Voorganger: ds. van Bruggen
Schriftlezing: Genesis 41 vers 46-52
Thema: “Dankdag voor gewas en arbeid “
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 29 november uitgezonden en maandagavond 30 november om 22:00 uur herhaald.
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