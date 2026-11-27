VEENDAM – Op vrijdagavond 4 december staat Robert Jan Stips met RJSOLO – De Tovenaar van de Nederpop in vanBeresteyn. In de intieme setting van Klein vanBeresteyn zit het publiek met maximaal vijftig personen op het podium, vlak bij de artiest.
Robert Jan Stips kent een lange muzikale carrière. Hij stond met Golden Earring in de Verenigde Staten, speelde met Nits in Carré en maakte deel uit van onder andere Supersister, Sweet d’Buster en Gruppo Sportivo. Tijdens RJSOLO zit hij achter de vleugel en speelt, zingt en vertelt hij over alles wat hij in zijn carrière heeft gemaakt en meegemaakt.
Met een repertoire van zo’n vierhonderd nummers is geen avond hetzelfde. Bekende muziek van Golden Earring, Nits en Supersister wordt gecombineerd met minder bekend werk, persoonlijke verhalen, nieuw materiaal en verrassende cross-overs tussen pop en klassiek.
Datum: vrijdag 4 december 2026
Aanvang: 20.15 uur
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn