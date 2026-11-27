OLDAMBT – De afgelopen maanden konden jongeren in Oldambt meedoen aan Trainen in de Wijk van Stichting FC Groningen in de Maatschappij. Samen met de buurtsportcoaches werden trainingen georganiseerd in Winschoten, Bad Nieuweschans en Scheemda. Het bleek een groot succes, veel jongeren wisten hun weg naar het sportveld te vinden, de buurtsportcoaches gaan daarom door met het aanbieden van deze gratis TOF Oldambt sportactiviteit onder de noemer Straatvoetbal in de wijk.
Ook voor deze activiteit hoef je geen lid te zijn van een voetbalclub of andere sportvereniging om mee te doen. Tijdens Straatvoetbal komen de buurtsportcoaches van Huis voor de Sport Groningen naar plekken bij jongeren in de buurt. Op een trapveldje, bij een WOP (Wijkontmoetingsplek) of op een voetbalveld gaan de jongeren een uur lang actief aan de slag. Voetbal vormt de basis, maar de trainingen draaien om veel meer dan alleen de bal. Wethouder Tim van Bostelen:“We zijn gestart in Winschoten, Scheemda en Bad Nieuweschans. Van daaruit kijken we hoe we dit verder kunnen uitbreiden naar andere dorpen in de gemeente. Ik was zelf bij de laatste training in Scheemda. Ontzettend leuk om te zien hoeveel plezier de jongeren hadden tijdens het spel. Ik ben er trots op dat we dit gaan voortzetten in de gemeente. De jongeren zijn niet alleen in beweging, maar ze leren ook nog andere jongeren kennen, samenwerken en nieuwe uitdagingen aan te gaan. We kijken ook of we volgend jaar een vervolg kunnen geven aan Trainen in de Wijk van Stichting FC Groningen in de Maatschappij, misschien ook met andere sporten.”
Data en locaties
De trainingen vinden voorlopig eerst plaats op woensdag en donderdag. Voor jongeren vanaf 6 jaar. Wekelijks van 15.15 tot 16.15 uur.
Scheemda – WOP bij basisschool Annewieke Merelstraat 3, Scheemda (een keer in de twee weken) Startdatum: woensdag 25 november
Bad Nieuweschans – voetbalveld bij Kindcentrum Houwingaham Linteloostraat 1, Bad Nieuweschans (een keer in de twee weken) Startdatum: woensdag 2 december
Winschoten – WOP Park Zuid Albert Verweijstraat 37A, Winschoten Startdatum: donderdag 26 november
Voor meer informatie kijk op: www.oldambtbeweegt.nl/evenementen/straatvoetbal-in-de-wijk-tot-en-met-17-december-2026/
TOF Oldambt komt voort uit het programma Opgroeien in een Kansrijk Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen.
Bron en foto’s: Gemeente Oldambt