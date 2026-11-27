Koud, droog en overdag veel zon, zondag bewolkter met kans op neerslag

Vrijdag- De dag is zeer koud begonnen met temperaturen rond de -5°C. Overdag schijnt de zon uitbundig en blijft het droog, al drijft er in het noordoosten soms wat bewolking over. Het kwik loopt vanmiddag op naar ongeveer 1°C. De wind draait van oost naar zuidoost en is overwegend matig (3 Bft). Ook vanavond blijft het helder en droog bij een zwakke tot matige zuidoostenwind.

Vanavond en Vannacht – Komende nacht blijft het onder een vrijwel heldere hemel droog en koelt het landinwaarts opnieuw flink af tot rond de -6°C. Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind (2 tot 3 Bft).

Zaterdag – Morgen begint opnieuw zonnig en droog. In de loop van de middag schuift er vanuit het westen geleidelijk meer bewolking de regio binnen, maar overdag valt er nog geen neerslag. De middagtemperatuur ligt rond 2°C bij een matige zuidoostenwind (3 tot 4 Bft). Zaterdagavond raakt het geheel bewolkt, al blijft eventuele lichte regen vooralsnog beperkt tot het westen van het land.

Zondag – Zondag neemt de bewolking verder de overhand in Oost-Groningen. Vanuit het westen schuift een storing dichterbij, waardoor er in de loop van de dag plaatselijk wat lichte regen of (natte) sneeuw kan vallen. Met een matige zuidelijke tot zuidoostelijke wind wordt geleidelijk iets minder koude lucht aangevoerd en ligt de middagtemperatuur rond 3°C tot 4°C.

Tip van de redactie: Vandaag en zaterdagochtend bieden de beste papieren voor een frisse winterwandeling. Trek wel een dikke jas aan en houd zondag rekening met bewolking en kans op winterse neerslag.