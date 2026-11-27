VLAGTWEDDE – De dertigste editie van de Historische TT Vlagtwedde komt er niet, tenzij een compleet nieuw bestuur het stokje overneemt. Dat zegt organisator Jetsko Fennema, die eventuele opvolgers wel op weg wil helpen. Het huidige driekoppige bestuur heeft er slapeloze nachten van gehad, maar ziet vooralsnog geen andere uitweg dan de stekker eruit te trekken.
Volgens Fennema lag het niet aan de bereidwilligheid van de gemeente Westerwolde, die aan alle kanten wilde meedenken. Het struikelblok is het grote tekort aan mensen en de explosief gestegen kosten door strenge regelgeving. “We kunnen dit niet met drie man runnen. We hebben nieuwe vrijwilligers nodig”, legt Fennema uit. “We hebben mensen aangeschreven, maar ze kwamen maar niet. Het houdt een keer op.”
Kosten meer dan verdubbeld
Ook de regeldruk nekt het klassieke motorsportevenement, waar jaarlijks zo’n tachtig rijders van het Classic Racing Team (CRT) op afkomen. Waar de organisatie vroeger met een budget van 6.000 euro uit de voeten kon, is dat bedrag inmiddels opgelopen tot 13.000 euro. “We moesten bij elke bocht een EHBO’er hebben en daarnaast nog een BHV’er en verkeersregelaars. Het is zo duur geworden door zoveel regeltjes uit Den Haag. We gingen met een laptop op vakantie om de vergunning te regelen. Het gaat nergens over, we zouden eigenlijk een keer naar Den Haag moeten gaan om te protesteren.”
Nog een klein sprankje hoop
De organisatie heeft nog geprobeerd het evenement onder te brengen bij de Week der Besten, maar dat bleek niet haalbaar. Hoewel Fennema stelt dat ‘de stekker eruit gaat’ en het huidige bestuur stopt, laat hij de deur op een kier voor een mogelijke doorstart door anderen. “Het is echt een traditie geworden, het is zo jammer dat het kapotgaat. Als er een groep is die een nieuw bestuur wil vormen en de kar wil trekken, dan vind ik het best. Wij doen het niet meer, maar we willen dan best helpen om ze wegwijs te maken.”
Mensen die interesse hebben om het stokje over te nemen en een nieuw bestuur te vormen voor de Historische TT Vlagtwedde, kunnen zich melden bij de redactie van Groningen1 via redactie@groningen1.nl Wij sturen deze dan door naar de bestuursleden.