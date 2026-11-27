VLAGTWEDDE – Veel bezoekers weten de Sfeervolle Wintermarkt van ’t Kraaiennust in Vlagtwedde weer te vinden
Veel bezoekers wisten de Sfeervolle Wintermarkt van ’t Kraaiennust in Vlagtwedde weer te vinden.
Al ver voor drie uur, de openingstijd, vanmiddag stonden de bezoekers al voor de deur.
Er waren prachtige dingen te koop, door de bewoners van Stichting Zorg Westerwolde zelf op de dagbesteding gemaakt. Mooie kerststukjes en kerstversieringen, vogelnesthokjes, voederhokjes, mooie snijplanken met afbeeldingen en er was genoeg lekkers te koop.
Stichting Zorg Westerwolde bestaat uit Woonvorm d’ Oale Kazerne en Dagbesteding ‘t Kraaiennust in Oost-Groningen.
In het beeldbepalende pand met ruim buitenterrein dat ooit werd gebouwd als marechausseekazerne zijn nu acht ruime appartementen en een gezellige, grote woonkamer te vinden.
Veel bezoekers weten de Sfeervolle Wintermarkt van ’t Kraaiennust in Vlagtwedde weer te vinden
VLAGTWEDDE – Veel bezoekers weten de Sfeervolle Wintermarkt van ’t Kraaiennust in Vlagtwedde weer te vinden