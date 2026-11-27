BLIJHAM – Bij de oprichting in 1860 telde ’t Nut twintig leden. Nu zijn het er volgens Harm Frits Korvemaker nog zo’n zeventig, maar stopt de vereniging na 166 jaar. Er zijn te weinig nieuwe bestuursleden te vinden, vertelt Korvemaker, die sinds de jaren zeventig actief is bij het Nutsdepartement Blijham.
Korvemaker schat dat de gemiddelde leeftijd van de leden rond de tachtig ligt. Hij herinnert zich hoe ’t Nut in de jaren zeventig met een eigen toneelvereniging volle zalen trok. ‘Het Nut was altijd van belang om mensen bij elkaar te krijgen.’
De vereniging hielp ook individuele dorpsgenoten. Korvemaker vertelt over een jongen die in Deventer voor onderwijzer wilde leren. Zijn ouders konden de opleiding niet betalen. ‘Via de spaarbank kon ’t Nut hem 25 gulden lenen destijds.’ Toen de jongen na drie jaar afstudeerde, hoefde hij het geld volgens Korvemaker niet terug te betalen.
‘We moeten iets tastbaars houden’, zegt Korvemaker. Hij ontwierp het monument voor de vereniging. Metaalatelier Boombaard uit Blijham werkte het ontwerp uit en maakte het monument. Burgemeester Jaap Velema en voorzitter Elle Zandstra onthulden het donderdag in het Palaios Arboretum, precies 166 jaar na de oprichting.
Korvemaker hoopt dat het monument ook over twintig jaar nog laat zien wat vrijwilligers in Blijham voor elkaar kregen. ‘Samen een kleuterschool bouwen. Samen dingen gaan ontwikkelen voor het dorp.’
Malou Vos
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