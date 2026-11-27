OUDESCHANS – In het Garnizoenskerkje in Oudeschans is vandaag de expositie ‘Waar verf verhalen vertelt’ geopend. Bezoekers kunnen er kennismaken met het schilderwerk van Arie Philips uit Bellingwolde en Herma Arensman uit Winschoten. Beide kunstenaars hebben een geheel eigen stijl en laten met hun schilderijen zien hoe uiteenlopend onderwerpen en indrukken op doek tot leven kunnen komen.
Voor Arie Philips is het niet de eerste keer dat zijn werk in het Garnizoenskerkje te zien is. In 2024 exposeerde hij er ook al. Na een succesvolle eerdere kennismaking keert hij nu terug met een nieuwe collectie schilderijen.
Philips is al ruim dertig jaar werkzaam als onderhoudsschilder in Bellingwolde, maar schildert daarnaast al meer dan dertig jaar als kunstenaar. Ook in zijn vorige woonplaats Woerden hield hij zich bezig met schilderkunst. Daar maakte hij onder meer een groot dorpsgezicht van bijna twee vierkante meter.
Naast berglandschappen heeft Philips zich de afgelopen jaren steeds meer toegelegd op de natuur en landschappen in zijn eigen omgeving. Westerwolde en het Oldambt vormen daarbij een belangrijke inspiratiebron. In zijn olieverfschilderijen spelen landschappen en rustieke taferelen de hoofdrol. Met veel aandacht voor licht, water en details weet hij de rust en sfeer van de natuur vast te leggen.
Ook het werk van Herma Arensman is tijdens de expositie te bewonderen. De kunstenares uit Winschoten schildert eveneens met olieverf. Haar werk kenmerkt zich door oog voor karakter, vormen en uitdrukkingen.
Arensman werkte twaalf jaar als dierenartsassistente. Haar liefde voor dieren is duidelijk terug te zien in haar schilderijen. Al voordat ze in de dierenartsenpraktijk werkte, schilderde ze dieren. Sinds ongeveer drie jaar richt ze zich ook op het portretteren van mensen. Dat doet ze soms in opdracht. Hoewel ze het bijzonder vindt wanneer iemand haar vraagt een portret te maken, werkt ze het liefst met volledige creatieve vrijheid.
Bij het maken van haar schilderijen gebruikt Arensman tegenwoordig ook kunstmatige intelligentie (AI). Waar ze voorheen zelf schetsen maakte, gebruikt ze AI inmiddels als een soort digitaal schetsboek. Een idee dat ze in haar hoofd heeft, laat ze daarmee omzetten in een eerste ruwe schets. Die vormt vervolgens het uitgangspunt voor haar eigen schilderwerk. Het uiteindelijke schilderij wordt volledig door haarzelf geschilderd.
Te bezoeken
De expositie ‘Waar verf verhalen vertelt’ is te bezoeken in het Garnizoenskerkje aan de Voorstraat 33 in Oudeschans. De tentoonstelling is geopend op 28 en 29 november en op 4 en 5 december, dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur.
De toegang is gratis. Een deel van de tentoongestelde schilderijen is te koop.
Foto’s: Jan Glazenburg en Ruud Hemmen