WILDERVANK – Een arrestatieteam heeft donderdagavond in een woning aan de Salomon Weststraat in Wildervank een verdachte aangehouden.
Veel politie verzamelde zich in de omgeving van de straat. Ook werd een drone ingezet om vanuit de lucht zicht te houden op de locatie.
De officier van dienst liet ter plaatse weten dat de aanhouding te maken had met bedreiging. Wat die bedreiging precies inhield, is niet bekend gemaakt.
De verdachte is overgebracht naar het politiebureau. De opgeroepen brandweer hoefde niet in actie te komen. De politieactie trok veel bekijks van omwonenden.
Bron: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie