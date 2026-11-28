WALCHUM – Rondom het Heimathaus in Walchum is zaterdagmiddag de jaarlijkse kerstmarkt geopend. In het eerste Adventsweekend is het terrein omgetoverd tot een sfeervol kerstdorp met meer dan veertig kraampjes, winterse lekkernijen en activiteiten voor jong en oud.
De burgemeester verrichtte om 14.00 uur de officiële opening. Aansluitend maakte hij een rondgang langs de vele houten kiosken, waar uiteenlopende kerst- en cadeauartikelen werden aangeboden. Bezoekers konden onder meer terecht voor kerstversieringen, adventsstukken, kerststallen, decoraties van hout en metaal en handgemaakte producten.
Op het terrein hing de geur van wafels, honing, geroosterde amandelen en aardappelpannenkoeken. Ook de traditionele braadworsten en glühwein ontbraken niet. Rondom de kraampjes was het gezellig druk. Onder de bezoekers bevonden zich ook veel Nederlanders.
Voor kinderen waren er verschillende attracties. Zo staat er een draaimolen en is er een levende kerststal te bewonderen. Nikolaus en zijn knecht Ruprecht brachten zaterdagmiddag een bezoek aan de markt. Zij werden door de jonge bezoekers enthousiast ontvangen en deelden zakjes snoep uit.
Ook zondag staat er nog het nodige op het programma. De basisschoolkinderen voeren om 16.00 uur een kerstspel op. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door hoornblazers, het Dersum Jeugdorkest en de Walchum gitaargroep.
Daarnaast is er een grote kerstloterij met meer dan honderd prijzen. De trekking vindt zondag om 18.00 uur plaats. De hoofdprijs is een reischeque ter waarde van 600 euro.
De kerstmarkt wordt georganiseerd door de gemeente Walchum-Hasselbrock en de Verein für Handel, Handwerk und Gewerbe. Lokale verenigingen en vrijwilligers hebben de afgelopen weken geholpen om het kerstdorp op te bouwen. Twee jaar geleden werd de markt na een online verkiezing uitgeroepen tot mooiste kerstmarkt van de regio Emsland.
Ook zondag 29 november kunnen bezoekers nog tot 18.00 uur genieten van de kerstsfeer rondom het Heimathaus in Walchum.
Foto’s: Johannes Velthuis