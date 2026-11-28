GRONINGEN 1 – In deze aflevering van Het Gesprek is acteur Huub Stapel te gast.
Al decennialang schittert hij op het witte doek en op de theaterplanken, van iconische films als De Lift, Amsterdamned en Flodder tot zijn veelgeprezen theatermonologen. In een uitgebreid en openhartig gesprek blikt Huub terug op zijn rijke carrière, vertelt hij over de pieken en dalen in het vak, zijn passie voor het ambacht en hoe hij aankijkt tegen het ouder worden.
Bron en beelden: Groningen 1
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