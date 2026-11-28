WINSCHOTEN – Een nieuwe bril, een beetje twijfel en een flinke dosis geluk. Voor John en Jolanda Kuntkes uit Nieuwe Pekela heeft de Winkelweek Winschoten 2026 een bijzonder mooie afloop gekregen. Het echtpaar is de gelukkige winnaar van de hoofdprijs van maar liefst € 10.000 belastingvrij.
Het winnende lot met nummer 147390 ontvingen zij bij de aanschaf van een nieuwe bril bij Specsavers in Winschoten. Bijzonder is dat ook in 2024 het winnende lot van de hoofdprijs bij deze opticien werd uitgegeven.
Omdat Jolanda twijfelde tussen twee brillen, kreeg zij deze eerst mee naar huis. Enkele dagen later maakte zij haar definitieve keuze en rekende zij de bril af. Achteraf bleek dat een bijzonder gelukkige beslissing.
“Als ik die bril gelijk had gekocht en betaald, had ik andere loten gehad. Gek hè? Dan had het zomaar heel anders kunnen lopen”, vertelt Jolanda enthousiast.
Wat het echtpaar met het geld gaat doen, weten ze nog niet precies. Een mooie vakantie samen en enkele projecten in en om het huis behoren tot de mogelijkheden.
Een traditie van meer dan negentig jaar
De Winschoter Winkelweek kent een rijke geschiedenis. Al generaties lang zetten de Winschoter ondernemers zich gezamenlijk in om het winkelen in de binnenstad extra aantrekkelijk te maken. Waar vroeger zelfs meerdere auto’s werden verloot, bestaat de hoofdprijs tegenwoordig uit een geldbedrag van € 10.000 belastingvrij.
Ook dit jaar werden er 300.000 loten beschikbaar gesteld aan de deelnemende ondernemers. De Winkelweek vond plaats van 22 oktober tot en met 2 november, waarna de trekking onder toezicht van notaris Perry Kruize plaatsvond.
Bij de feestelijke prijsuitreiking waren Natascha Nomden en Pascal Meinders aanwezig namens City Club Winschoten en Stichting Promotie Winschoten.
De organisatie feliciteert John en Jolanda van harte met hun prachtige prijs en bedankt alle ondernemers en bezoekers die ook dit jaar hebben bijgedragen aan deze bijzondere Winschoter traditie.
Bron: Pascal Meinders