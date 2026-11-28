SELLINGEN – Klachten over knipperende verlichting in woningen hebben in Sellingen geleid tot de ontdekking van een hennepkwekerij. In een schuur trof de politie afgelopen donderdag circa 550 hennepplanten aan. Dat maakte de politie zaterdag bekend.
Bewoners in Sellingen hadden al een week lang last van flikkerende lampen in huis en trokken aan de bel bij netbeheerder Enexis. Een monteur van de netbeheerder ging op onderzoek uit om de oorzaak van de stroomschommelingen te achterhalen en kreeg al snel het vermoeden dat er mogelijk illegaal stroom werd afgetapt voor een hennepkwekerij.
Onderzoek in de wijk
Na de melding van Enexis startte de politie donderdag een onderzoek bij verschillende woningen die op hetzelfde elektriciteitsnet waren aangesloten. Dit spoor leidde uiteindelijk naar één specifiek perceel. Bij controle van een bijbehorende schuur bleek het vermoeden van de monteur te kloppen: agenten vonden daar “een zeer netjes ingerichte”, in werking zijnde kwekerij met ongeveer 550 planten.
Kwekerij geruimd
De kwekerij is inmiddels volledig ontmanteld en het betreffende perceel is afgesloten van het elektriciteitsnet. Voor de omwonenden betekent dit dat de stroomstoringen verleden tijd zijn en hun verlichting weer naar behoren werkt.
De politie benadrukt dat hennepkwekerijen grote gevaren met zich meebrengen voor de directe omgeving, met name door brandgevaar en onveilige situaties rondom illegale stroomaansluitingen. Mensen die verdachte situaties opmerken of het vermoeden hebben dat er een kwekerij in hun buurt zit, worden opgeroepen dit te melden bij de politie of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).