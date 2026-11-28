GRONINGEN – Een brede coalitie van Groningse gemeenten, de provincie en maatschappelijke organisaties spreekt zich uit tegen de mogelijke komst van kerncentrales naar de Eemshaven. In een gezamenlijke advertentie, die zaterdag 28 november in meerdere landelijke dagbladen verschijnt, roepen de organisaties het kabinet op om Groningen niet langer als mogelijke vestigingslocatie voor kernenergie te beschouwen.
Volgens de initiatiefnemers heeft Groningen de afgelopen decennia al een belangrijke bijdrage geleverd aan de Nederlandse energievoorziening. Ongeveer 30 procent van de energie die dagelijks in Nederland wordt gebruikt, komt via de Eemshaven het land binnen. Die rol willen de betrokken partijen ook in de toekomst blijven vervullen.
Tegelijkertijd wijzen zij op de gevolgen die de provincie heeft ondervonden van de gaswinning. Duizenden huishoudens hebben te maken met beschadigde of onveilige woningen en het vertrouwen in de overheid heeft flinke schade opgelopen. Juist daarom vinden de organisaties dat het kabinet zich moet houden aan eerdere toezeggingen. In het verleden werd toegezegd dat Groningen niet in beeld zou komen voor nieuwe kerncentrales. Toch staat de Eemshaven inmiddels op de lijst met mogelijke locaties.
Inzetten op duurzame energie
De betrokken partijen benadrukken niet tegen nieuwe vormen van energie te zijn. Zij zien juist kansen om de Eemshaven verder te ontwikkelen als centrum voor duurzame energie. Daarbij wordt onder meer gewezen op windenergie vanaf zee, waterstof, uitbreiding van het elektriciteitsnet en de verduurzaming van de industrie.
Ook de ligging van de Eemshaven speelt volgens de initiatiefnemers een belangrijke rol. Het gebied grenst aan de Waddenzee, die is aangewezen als Natura 2000-gebied en UNESCO Werelderfgoed. De mogelijke gevolgen voor de natuur zouden daarom zwaar moeten meewegen bij de keuze voor een locatie voor kerncentrales.
Oproep aan het kabinet
Volgens de organisaties ontbreekt het aan draagvlak voor kerncentrales in Groningen, zowel onder inwoners als bij bedrijven en bestuurders. De provincie en gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta hebben volgens hen plannen waarmee de Eemshaven sneller en duurzamer kan bijdragen aan de energievoorziening.
Het kabinet wordt daarom opgeroepen de Eemshaven van de lijst met mogelijke locaties voor kerncentrales te halen en te kiezen voor een toekomst waarin duurzame energie, werkgelegenheid, leefbare dorpen en bescherming van de Waddenzee centraal staan.
De gezamenlijke oproep wordt ondersteund door de provincie Groningen, de gemeenten Het Hogeland, Eemsdelta, Groningen, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde. Ook GGD Groningen, Het Groninger Landschap, de Waddenvereniging, Stadt Borkum, Stadt Emden, Natuur en Milieufederatie Groningen en Natuurmonumenten hebben zich bij de oproep aangesloten.
Bron: Provincie Groningen