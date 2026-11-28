VEENDAM – Op donderdagavond 3 december staat absurdist Ronald Snijders in vanBeresteyn met zijn zevende voorstelling Leven met humor. Een avond vol droge humor, terloopse oneliners, nieuwe woorden, verknipte dialogen en liedjes.
Al op jonge leeftijd werd er bij Ronald humor ontdekt. Hij bleek een heel specifieke vorm te hebben: absurd, talig en droog en soms op het randje van melig. Inmiddels heeft hij er zijn vak van gemaakt en deelt hij zijn humor graag met zoveel mogelijk mensen.
Leven met humor volgt op zijn succesvolle voorstelling Als Mens, die vier sterren kreeg van de Volkskrant en volgens NRC tot de tien beste voorstellingen van 2024 behoorde.
Datum: donderdag 3 december 2026
Aanvang: 20.15 uur
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn