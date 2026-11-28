VEELERVEEN – Ook dit jaar bracht Sinterklaas een bezoek aan Veelerveen. Vanmorgen arriveerden de Goedheiligman en zijn Pieten bij Ons Noabershoes, waar een groep van ongeveer dertig kinderen en hun ouders het gezelschap al stond op te wachten.
Sinterklaas en zijn Pieten werden in een auto naar het buurthuis gebracht. Daar werden ze verwelkomd door leden van het bestuur en wethouder Giny Luth.
Bij aankomst deelden de Pieten pepernoten uit en schudde Sinterklaas de kinderen en andere aanwezigen de hand. Binnen nam de Sint uitgebreid de tijd om met de kinderen te praten en natuurlijk ontbraken de pepernoten niet.
Aansluitend werd in de gymzaal een gezellig Sinterklaasfeest gevierd.
Foto’s: Jan Glazenburg