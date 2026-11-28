WEDDE – De jeugd van VV Wedde heeft vandaag genoten van een gezellige Sinterklaasbingo. Van de jongste kabouters tot en met de spelers van JO15: iedereen was welkom om mee te doen aan deze feestelijke middag.
In een gezellige sfeer werden verschillende spannende bingorondes gespeeld. Natuurlijk waren er ook mooie prijzen te winnen, wat voor extra enthousiasme zorgde onder de jeugdleden.
De middag stond niet alleen in het teken van bingo en prijzen, maar vooral van samen plezier maken. Ook buiten het voetbalveld organiseert VV Wedde activiteiten om de onderlinge verbondenheid binnen de vereniging te versterken.
De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde middag en bedankt alle kinderen, vrijwilligers en anderen die hebben geholpen om de Sinterklaasbingo mogelijk te maken. Een activiteit die zeker voor herhaling vatbaar is.
Bron en foto’s: vv Wedde