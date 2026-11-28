SELLINGEN – Bij De Herberg in Sellingen vond vandaag de eerste editie van de Wintermarkt plaats. Bezoekers konden er vanaf 14.00 uur terecht voor een middag vol gezelligheid, muziek, lekkernijen en diverse kraampjes.
Op de wintermarkt was een gevarieerd aanbod te vinden. Lokale lekkernijen, kleding, decoratieartikelen en cadeaus werden aangeboden door verschillende standhouders. Ook aan de kinderen was gedacht. Onder begeleiding van Welzijn Westerwolde konden zij glazen potjes versieren en zich laten schminken.
Naast het winkelaanbod was er volop muziek. Funkytar, bestaande uit Rudie Wiekens en Hillie Borchers, verzorgde een muzikaal optreden. Ook muziekvereniging Jeduthun zorgde voor muzikale klanken tijdens de middag.
De wintermarkt werd georganiseerd door drie Sellingenaren: Yvonne, Lianne en Nienke. Bezoekers konden tussen het rondkijken en winkelen door genieten van een hapje en een drankje. Bij het vuur was het mogelijk om op te warmen met een glaasje glühwein of warme chocolademelk.
Ook na afloop van de markt bleef het gezellig bij De Herberg. Vanaf 21.00 uur stond een jamsessie op het programma, onder leiding van de Rebel Bull Dogs. Muziekliefhebbers van jong tot oud kregen daarbij de gelegenheid om hun muzikale talenten te laten horen.
Foto’s: Johannes Velthuis