GRONINGEN, WESTERLEE – Jos Schaafsma uit Westerlee is door de leden van ChristenUnie Groningen gekozen tot lijsttrekker voor de komende verkiezingen van waterschap Hunze en Aa’s. Tijdens de algemene ledenvergadering van donderdagavond werden zowel de kandidatenlijsten als de nieuwe verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Staten en de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest vastgesteld.
Voor Schaafsma is het bestuurswerk van het waterschap bekend terrein. De afgelopen vier jaar vertegenwoordigde hij de ChristenUnie in het Algemeen Bestuur van Hunze en Aa’s. “Hoewel ik het enige gekozen lid was, stond ik er zeker niet alleen voor,” benadrukt Schaafsma. “Ik heb de afgelopen jaren altijd kunnen bouwen op een geweldige en deskundige fractie om mij heen.”
Ervaren team in de top 3
Dat dit hechte team staat als een huis, blijkt wel uit de nieuwe kandidatenlijst die gisteravond door de leden werd goedgekeurd. Dezelfde betrokken fractieleden die Schaafsma de afgelopen vier jaar ondersteunden, vormen samen met hem de top 3 van de lijst.
“Ik ben enorm blij en dankbaar dat we in deze samenstelling doorgaan, met Kylian Luik uit Tweede Exloermond en Ben Geijtenbeek uit Annen als vast onderdeel van dit team”, aldus de lijsttrekker uit Westerlee. “We zijn goed op elkaar ingespeeld en kennen de dossiers. Vanuit onze visie op goed rentmeesterschap blijven we ons met volle energie inzetten voor schoon en voldoende water, veilige dijken en een goede balans tussen natuur en landbouw in onze regio.”
Met het vaststellen van de lijsten en het verkiezingsprogramma is het startschot gegeven voor de campagne richting de verkiezingen.
Bron: Jos Schaafsma