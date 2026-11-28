VEENDAM – Manege Lipizza in Veendam staat dit weekend in het teken van de Winterfair. Zaterdag gingen de deuren open voor bezoekers die op zoek zijn naar leuke cadeaus, winterse decoraties en handgemaakte artikelen.
Binnen en buiten de manege staan diverse kraampjes opgesteld met een gevarieerd aanbod. Zo zijn er onder meer kerstversieringen, bloemstukken, kinderkleding, sieraden, speelgoed, tassen en vogeltaarten te vinden. Ook worden er producten van Oriflame en verschillende handgemaakte artikelen aangeboden.
Aan de kinderen is eveneens gedacht. Op het speciale kinderplein kunnen zij knutselen, eendjes vangen en sjoelen. Voor bezoekers is er gelegenheid om even bij te komen met een kop koffie of thee, gebak, wijn of een warme wafel.
Bezoekers die slecht ter been zijn, kunnen bij de manege worden afgezet. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer en vanaf het parkeerterrein rijdt een bus naar de manege. De organisatie adviseert bezoekers die daartoe in staat zijn om op de fiets te komen.
De Winterfair is ook zondag 29 november nog te bezoeken. De openingstijden zijn van 10.00 tot 17.00 uur. De manege is gevestigd aan Fauna 4-6 in Veendam.
Foto’s: Hemmo Kuiper