LAUDERMARKE – De Groen & Ambacht Boerderij in Laudermarke staat dit weekend in het teken van winterse gezelligheid. Zaterdag kwamen bezoekers naar de sfeervol aangeklede boerderij en het erf om alvast de kerstsfeer te proeven en rond te kijken bij de verschillende kraampjes.
Met fonkelende lichtjes, knapperende vuurkorven en kerstmuziek op de achtergrond is het terrein omgetoverd tot een intiem winterparadijs. Langs de marktkramen vinden bezoekers handgemaakte producten, bijzondere ambachtelijke artikelen en originele cadeaus van creatieve ondernemers uit de omgeving.
Ook aan de inwendige mens is gedacht. Bij het kampvuur kunnen bezoekers zich opwarmen met onder meer een kop warme snert, appeltaart met slagroom of warme chocolademelk.
Naast de markt is er aandacht voor creativiteit. Bezoekers kunnen zich laten inspireren door de verschillende ambachten en zich inschrijven voor workshops en cursussen.
Ook morgen is de Winterfair nog te bezoeken. De Groen & Ambacht Boerderij aan de Laudermarke verwelkomt belangstellenden van 11.00 tot 18.00 uur.
Foto’s: Johannes Velthuis