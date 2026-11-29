MUSSELKANAAL – De Bruintje Beer Tocht (BBT) heeft opnieuw bewezen hoe geliefd het evenement is. Al om middernacht, klokslag 00:00 uur, schreven de eerste deelnemers zich in. Om 10:00 uur was de tocht volledig volgeboekt. De belangstelling voor de tocht reikt ver voorbij de regio: inschrijvingen kwamen niet alleen uit Groningen en Drenthe, maar ook uit steden als Leiden en Amsterdam, én zelfs uit het buitenland.
De razendsnelle verkoop onderstreept de aantrekkingskracht van de tocht, die inmiddels een vaste plek heeft veroverd in de kalender van wielerliefhebbers.
Een belangrijk fundament onder dit succes zijn de vele vrijwilligers en sponsoren. Dankzij hun inzet en steun kan de Bruintje Beer Tocht niet alleen plaatsvinden, maar ook uitgroeien tot een evenement dat meer is dan een fietstocht. Het is een dag waarop vriendschap, plezier en maatschappelijke betrokkenheid samenkomen.
Op zondag 21 maart 2027 staat Musselkanaal en omgeving opnieuw in het teken van dit wielerfeest.
Bron: Hans Ravensbergen