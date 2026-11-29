SELLINGEN, WEDDE, VLAGTWEDDE, ONSTWEDDE – De Giezelbaargbloazers hebben vanmorgen traditiegetrouw bij vier kerspelkerken in Westerwolde het Advent aangeblazen. Met de karakteristieke klanken van de midwinterhoorn stonden de blazers stil bij het begin van de Adventsperiode. Dit gebeurde bij de kerken in Sellingen, Wedde, Vlagtwedde en Onstwedde.

Vanaf de eerste Adventszondag tot en met Driekoningen mogen midwinterhoorns volgens de traditie buiten klinken. Vroeger werd er op een vaste plek in het dorp geblazen, vaak bij een centraal gelegen waterput. De Giezelbaargbloazers hebben enkele jaren geleden een eigen invulling aan dit gebruik gegeven. Zij bezoeken op de eerste Adventszondag de kerspelkerken in Westerwolde en blazen daar ongeveer een half uur voor aanvang van de kerkdienst het Advent aan.

Bij de kerk in Wedde vertelde Lydia Goudeket over de betekenis van het gebruik. „Wij gaan de boze geesten wegblazen, zodat het weer licht gaat worden.” Met de eerste Adventszondag begint voor de groep ook het buitenseizoen.

Goudeket speelde eerder bij de koperblazers. Na haar verhuizing maakte ze op een kerstmarkt kennis met de Giezelbaargbloazers. Ze raakte geïnteresseerd in de traditie en mocht zelf een midwinterhoorn proberen. „Het is een holle boomstam. En elke boomstam klinkt weer anders.”

Ook Bé Glazenborg is inmiddels aangesloten bij de groep. Hij wilde al langer meedoen, maar moest aanvankelijk wachten tot er plek was. Inmiddels geniet hij volop van het blazen. Vooral de klanken bij de plas in de Wedderbergen spreken hem aan. „Dat hoort heel mooi, om daar te blazen.”

Lisa Smithson maakte haar eigen midwinterhoorn met hulp van ervaren blazers. Het vervaardigen ervan vraagt volgens haar behoorlijk wat tijd en geduld. „Dit is wel een tijdrovende hobby. Je moet gewoon geduldig zijn.”

Voorafgaand aan de kerkdienst werd een gedicht over de midwinterhoorn voorgedragen. Daarin stonden de wintertijd, de naderende kerst en de betekenis van het eeuwenoude gebruik centraal. De klanken van de midwinterhoorn werden daarin verbonden met het verlangen naar licht en de geboorte van Christus. De traditie herinnert eraan dat na donkere dagen weer licht komt. Met hun optredens bij de vier kerken brachten de Giezelbaargbloazers die boodschap zondagmorgen op muzikale wijze onder de aandacht.

Naast het aanblazen van het Advent bereiden de Giezelbaargbloazers zich ook voor op de jaarlijkse, en zoals deze week bekend werd, laatste, Midwinterhoornwandeling. Deze wordt op zaterdag 19 december georganiseerd door Plaatselijk Belang Veele in samenwerking met de Giezelbaargbloazers. De wandeling voert deelnemers door de omgeving van Veele. Onderweg kunnen zij genieten van de karakteristieke klanken van de midwinterhoorn. De start is om 19.00 uur bij de boerderij van Joling, ‘Broers Arve’, aan de Veelerweg 19 in Veele.

Midwinter

Wanneer de dagen korten die zo stil naar de avond zwemen

Als ganzen in een V-vlucht hun trek naar het zuiden nemen

Klinkt over het verstilde veld waarin de winterrogge kiemt

En langs het bos waar fel soms de hagel striemt

Het monotone zwaar geluid van de midwinterhoorn

om opnieuw te melden dat Christus werd geboren

Van Elbe tot aan de IJssel klinkt het volle geluid, de roep van de midwinterhoorn

Klinkt het advent verlangen, hoe zullen we U ontvangen?

Het oud gebruik dat zeggen wil, na donker komt het licht

De nevels trekken op met kerst, het geeft weer vergezicht

Bezinning in midwintertijd onder langgerekte klanken

De midwinterhoorn leert ons voor veel goeds te danken.

Foto’s: Malou Vos (Wedde), Johannes Velthuis (Sellingen) en Jan Glazenburg (Vlagtwedde).

Video: Malou Vos. De video vindt u ook HIER.