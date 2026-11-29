WILDERVANK – Het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum organiseert op zondag 6 december weer de jaarlijkse kerstmarkt. De kerk aan de Torenstraat wordt voor deze gelegenheid volledig in kerstsfeer aangekleed.
Bij de verschillende standhouders kunnen bezoekers terecht voor kerstdecoraties, handgemaakte cadeaus, streekproducten en diverse ambachtelijke artikelen. Ook aan de inwendige mens is gedacht. Er zijn onder meer warme chocolademelk, gehaktballen en kniepertjes verkrijgbaar.
Zoals ieder jaar wordt er tijdens de kerstmarkt een verloting gehouden met prijzen die door de standhouders beschikbaar zijn gesteld.
De markt vindt geheel binnen plaats in de verwarmde kerk, waardoor ook bij minder goed weer een bezoek de moeite waard is.
De kerstmarkt duurt van 13.00 tot 18.00 uur en de toegang is gratis. Het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum is gevestigd aan de Torenstraat 108 in Wildervank.
Bron: Carlo Westmaas