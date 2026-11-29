VEENDAM -Op zondagmiddag 6 december komen klassieke muziek en dans samen in vanBeresteyn tijdens Klassiek en Dans. Het orkest van de Veenkoloniën (VKSO) werkt hiervoor opnieuw samen met professionele dansers.
Na het succes van hun samenwerking in februari 2026 bundelen Lubertus Leutscher en choreografe Charlotte Snijder-Uneken opnieuw hun krachten. Kleine ensembles zorgen voor de muzikale lijnen, terwijl professionele dansers de muziek vertalen naar beweging en beleving.
De voorstelling maakt deel uit van Klein vanBeresteyn. Het publiek zit met maximaal vijftig personen op het podium, vlak bij de musici en dansers. Zo zijn de beweging, muziek en wisselwerking tussen de artiesten van heel dichtbij te ervaren.
Datum: zondag 6 december 2026
Aanvang: 15.00 uur
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn