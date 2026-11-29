DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met om het leven gekomen, de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Papenburg
in de nacht van vrijdag op zaterdag is tussen 01:40 en 01:42 uur bij een fietsenwinkel aan de Von-Herz-Straße in Papenburg ingebroken. Een onbekende dader gebruikte een stoeptegel om de glazen voordeur van de winkel in te slaan en zo toegang te krijgen tot de verkoopruimte. Daar stal hij een e-mountainbike van het merk Cube. De schade aan de voordeur alleen al wordt geschat op ongeveer € 5.000,-. Getuigen worden verzocht contact met de politie Papenburg op te nemen via 04961/926-0
Aschendorf
Tussen 00.17 en 00.25 uur is bij een tabakswinkel in de Combi aan de An den Bleicherkolken in Aschendorf ingebroken. De dader reed in een bestelbusje. Volgens de huidige informatie heeft hij de glazen schuifdeur van de supermarkt ingeslagen en zo toegang gekregen tot de hal. Vervolgens beschadigde hij direct naast de ingang de glazen deur van de tabakswinkel en stal hij een aantal dozen sigaretten. De dader laadde de gestolen goederen in het busje en vluchtte in onbekende richting. De hoogte van de schade staat nog niet vast. Getuigen worden verzocht contact met de politie Papenburg op te nemen via 04961/926-0