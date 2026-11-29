MUNTENDAM – De omgeving van de Dorpskerk in Muntendam stond vrijdagmiddag en -avond volledig in het teken van de naderende feestdagen. Tijdens de jaarlijkse Kouvreter Winterfair konden bezoekers genieten van een sfeervol aangeklede wintermarkt, muziek, lekkernijen en diverse activiteiten voor jong en oud.
Van 16.00 tot 20.30 uur stonden zowel in als rondom de Dorpskerk aan de Kerkstraat tal van verlichte kraampjes opgesteld. Bezoekers konden er terecht voor streekproducten, cadeauartikelen, kerstdecoraties, woonaccessoires en allerlei winterse lekkernijen. Ook aan de inwendige mens was gedacht, met onder meer versgebakken lekkernijen, poffertjes en hamburgers.
Een bijzondere attractie dit jaar was de Bibberdraad Challenge. Voor één euro konden deelnemers hun behendigheid en vaste hand testen door met een metalen ring een parcours langs een draad af te leggen, zonder deze te raken. Wie het traject foutloos wist te volbrengen, maakte kans op een goedgevulde wintermand. Onder de foutloze deelnemers werd zaterdag de winnaar getrokken. Iedere deelnemer kreeg bovendien een kleine traktatie.
Ook aan de jongste bezoekers was gedacht. Zij konden zich vermaken met onder meer een vrolijke minizweefmolen en andere kinderattracties. Dickens-figuranten zorgden met hun authentieke kleding voor extra sfeer op het terrein.
Muziek in de Dorpskerk
In de Dorpskerk konden bezoekers genieten van een muzikaal programma. Zanger Sascha Nijhof, begeleid door een gitarist, en dameskoor De Vrolijke Noot verzorgden optredens. Daarnaast maakten verschillende lokale organisaties en verenigingen van de gelegenheid gebruik om zich aan het publiek te presenteren.
Foto’s/video: Henk Pruim