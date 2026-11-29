TER APEL – Een stoet motorrijders, gekleed als kerstmannen en kerstvrouwen, trok zondagmiddag vanuit Ter Apel door het Duitse Emsland. Met de Weihnachts Ride Out 2026 werd geld ingezameld voor het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Ondanks de regen en de kou werd het een gezellige en geslaagde middag.
De internationale motortocht werd georganiseerd door de Molukse Motor Toer Club (MTC) Satoe Dompet en Santa Maxima Groningen. De deelnemers vertrokken om 13.15 uur vanuit Ter Apel en reden vervolgens via Lathen naar Sögel en Lahn. Bij de kerstmarkten in de drie plaatsen werd een tussenstop gemaakt.
Op alle drie de kerstmarkten werd geld ingezameld voor Santa Maxima. Een bijzondere blikvanger was de motor met arrenslee van Harrie, de opperkerstman van Santa Maxima Groningen. Bezoekers konden plaatsnemen op de arrenslee of op de Harley-volgmotor voor een kerstfoto. In ruil daarvoor konden zij via een QR-code een donatie doen.
De volledige opbrengst is bestemd voor de afdeling Verblijf en Activiteiten van het Prinses Máxima Centrum. Deze afdeling organiseert activiteiten en ontspanningsmomenten voor kinderen met kanker en hun gezinnen. Zo kunnen zij tijdens een moeilijke periode even de zorgen vergeten en samen mooie herinneringen maken.
Rijden met een lach en een traan
De samenwerking tussen Santa Maxima Groningen en MTC Satoe Dompet kwam dit jaar voor het eerst tot stand, op initiatief van Ferry Nindatu. Met de rit willen de organisatoren niet alleen geld inzamelen, maar ook aandacht vragen voor kinderen die met kanker te maken hebben en hun families laten voelen dat ze er niet alleen voor staan.
Het landelijke Santa Maxima Fonds organiseert jaarlijks op verschillende plaatsen in Nederland kerst- en regioritten. Onder het motto ‘We rijden met een lach en een traan’ zetten motorrijders zich in voor kinderen die worden behandeld in het Prinses Máxima Centrum.
Ondanks het koude en regenachtige weer kijkt Nindatu tevreden terug op de middag. „Het was gezellig en succesvol. Een leuke ploeg, ondanks de regen en de kou. Trots op Grunn!”
Nieuwe rit vanuit Musselkanaal
De kerstmannen en -vrouwen zitten nog niet stil. Op 11 december rijden zij mee met de lichtjesparade in Stadskanaal. Een dag later, zaterdag 12 december, staat de volgende kerstmannenrit op het programma. De deelnemers verzamelen om 10.00 uur bij De Schaapsberg in Musselkanaal.
De organisatie hoopt opnieuw op een grote opkomst en een mooie opbrengst voor de kinderen in het Prinses Máxima Centrum.
Meer informatie over deelname en doneren is te vinden op de Facebookpagina van Santa Maxima Groningen.
Foto’s: Gerda Boeijing