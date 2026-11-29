WILDERVANK – De eerste try-out van” Laifde in Meziek” van Bé Schmaal zaterdagavond in een druk bezochte Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum in Wildervank vormde een concrete stap in de verdere ontwikkeling van dit plan. De ambitie is helder: Groningstalige liedjes laten klinken in een omgeving waarin tekst, muziek en verhaal alle ruimte krijgen. Zo worden de liedjes niet alleen gehoord, maar ook beleefd als verhalen. Met “Laifde in Meziek” krijgt die gedachte nu voor het eerst een podium. En met succes want de beschikbare stoelen waren bezet.
Liedjes die een verhaal vertellen
Voor Bé was het een bijzondere stap. Al langere tijd leefde de wens om zijn eigen liedjes in een theateromgeving uit te voeren. Zijn repertoire kenmerkt zich door de nadruk op teksten die ergens over gaan. Niet alleen de melodie, maar ook het verhaal verdient daarbij de aandacht. In zijn muzikale omgeving wordt hij, met name ook door zijn producer, als een verhalen verteller gezien. Juist die combinatie van melodie en tekst vormde de aanleiding om zijn muziek in een nieuwe setting te presenteren.
Bron: Peter Panneman