VEENDAM – Zondag was het Indoorcentrum Veendam voor de vierde keer op rij het decor van het U12 Futsal Tournament. Zes clubs deden mee: FC Groningen, FC Volendam, PEC Zwolle, SC Cambuur, FC Utrecht en FC Emmen. Elke club kwam met drie teams naar Veendam.
Initiatiefnemer Arnold Heikens organiseerde het toernooi. Negen vrijwilligers hielpen hem daarbij. Ook was er EHBO aanwezig en leidden zes scheidsrechters de wedstrijden. De teams van FC Volendam en FC Utrecht legden gemiddeld ongeveer 200 kilometer af om in Veendam aan het toernooi mee te doen.
„Het was een mooie dag vol spannende wedstrijden, veel talent, plezier en sportiviteit”, zei een zeer tevreden Heikens na het laatste fluitsignaal.
De beste speler was Milan van FC Utrecht. De beste keeper was Livai van FC Volendam. Joas van FC Utrecht was de jongste deelnemer.
Eindstanden
Groep 1: 1. FC Emmen 1, 2. FC Groningen 1, 3. FC Volendam 1
Groep 2: 1. FC Emmen 2, 2. FC Utrecht 2, 3. FC Volendam 2
Groep 3: 1. PEC Zwolle 3, 2. FC Emmen 3, 3. FC Volendam 3
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl