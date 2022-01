Stadskanaal trots op voordracht Johan Hamster als gedeputeerde

STADSKANAAL, GRONINGEN – Wethouder Johan Hamster is door zijn partij, de ChristenUnie, voorgedragen als lid van de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Daarmee is Hamster beoogd opvolger van Henk Staghouwer. Burgemeester Klaas Sloots: “Johan is een erg deskundig en toegankelijk bestuurder. Hij is een aanwinst voor de provincie Groningen. Namens het college wensen we Johan veel succes!” De benoeming van Johan Hamster als gedeputeerde is op woensdag 26 januari 2022.

Hamster is vanaf 2010 wethouder bij de gemeente Stadskanaal. Vanaf 2018 is hij daarnaast ook eerste locoburgemeester. In zijn periode als wethouder heeft hij zich onder andere erg hard gemaakt voor de kwetsbare financiële situatie van gemeenten, veroorzaakt door de tekorten in de jeugdzorg. In 2020 is hij door Binnenlands Bestuur gekozen tot beste Lokale Bestuurder van 2020. Stemmers prezen Hamster om de manier waarop hij samenwerkt in de regio en zich inzet voor kansarmen in de samenleving.

Wethouder Goziena Brongers: “Wij gaan Johan missen, als collega én als gewaardeerd lid van ons college. Uiteraard zijn we erg blij voor hem en gunnen we Johan van harte deze prachtige kans!”

De ChristenUnie heeft na overleg besloten om de wethouderspost niet opnieuw in te vullen, mede door de korte periode tot de gemeenteraadsverkiezingen (16 maart 2022). Tot die tijd verdelen de huidige collegeleden de taken uit de portefeuille van wethouder Hamster.

ChristenUnie-fractievoorzitter Fredric Geijtenbeek: “Johan Hamster is een ervaren bestuurder die erom bekend staat oog te hebben voor mensen. Hij is toegankelijk en deinst er niet voor terug zich hard te maken voor inwoners. Dat heeft hij in Stadskanaal wel laten zien.”

Als de Staten met zijn voordracht instemmen, zal Hamster zich gaan inzetten voor landbouw, natuur en de versterkingsopgave. “Dat zijn lastige onderwerpen, die grote gevolgen hebben voor veel Groningers. Dat hebben we deze week nog kunnen zien. Daarom zijn we blij met de deskundigheid en menselijkheid die Johan Hamster met zich meebrengt,” aldus Geijtenbeek.

